Москва. 24 мая. ИНТЕРФАКС - По предварительным данным, российские туристы не пострадали при взрыве в центре французского Лиона в пятницу вечером, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"По предварительным данным, в результате взрыва в Лионе пострадали восемь прохожих, в том числе восьмилетняя девочка. Все они - местные жители, информации о пострадавших иностранных туристах, в том числе российских, нет", - сообщили в ассоциации.

Взрыв в Лионе произошел в 17:30 по местному времени на углу улицы Rue Victor Hugo и улицы Sala, рядом с булочной Brioche Doree. Сработало самодельное взрывное устройство - "пакет с некоторым количеством взрывчатого вещества, с болтами, гвоздями и обрезками металла".

Как отметили в АТОР, если в Лионе сейчас и есть российские граждане, то их немного, и это в основном бизнес-контингент. "Лион - город скорее выставочный, чем туристический, к тому же еще не разгар сезона, он только начинается. В Лион из Москвы есть прямые рейсы "Аэрофлота", можно также добраться до этого города и стыковочными рейсами через Париж. Многие туристы используют перелет в Лион, чтобы добраться в Прованс и на Лазурный берег, перевозка туда через Лион обычно дешевле - однако такие туристы, как правило, не выбираются в город из аэропорта стыковки", - пояснили в ассоциации.

1ту ап пч

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