Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 21:45

Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Хакеры из России в 2016 году совершили первые атаки на серверы Демократической партии США спустя несколько часов после того, как боровшийся за президентский пост Дональд Трамп призвал сделать это, говорится в опубликованном в четверг докладе спецпрокурора Роберта Мюллера.

"Всего примерно через пять часов после заявлений Д.Трампа сотрудники ГРУ впервые попытались совершить хакерскую атаку на сервера личного офиса Хилари Клинтон", - утверждается в документе.

Тогда, в 2016 году в разгар предвыборной гонки Д.Трамп обратил внимание на пропавшие электронные письма на серверах Демократической партии.

"Россия, если вы меня слышите, я надеюсь вы сможете отыскать 30 тыс. пропавших электронных писем. Думаю, наша пресса вас отблагодарит", - заявил будущий президент США.

Позже, уже после победы на выборах, президент назвал подобные свои призывы сарказмом.

Ранее в четверг Минюст США обнародовал доклад Р.Мюллера, в котором отмечается, что за два года расследования следователи не выявили признаков сговора президента США Дональда Трампа с Россией для победы на выборах в 2016 году.

Однако команда спецпрокурора обнаружила признаки вмешательства России в американские выборы в том числе за счет хакерских атак на сервера Демократической партии США с целью обнародования материалов, компрометирующих кандидата от Республиканкой партии Хилари Клинтон.

1бф во бп

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