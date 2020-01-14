Этот контент был опубликован 14 января 2020 г. 5:12

Вашингтон. 14 января. ИНТЕРФАКС - Американская газета The New York Times сообщает, что российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma.

По данным издания, попытки взлома начались в начале ноября. В это же время в США активно шло расследование по делу об импичменте президенту США Дональду Трампу, который якобы потребовал в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена, чей сын Хантер входил в совет директоров компании Burisma.

Пока не ясно, что конкретно искали хакеры, сообщили газете эксперты по безопасности, но время проведения атак указывает на то, что они могли искать компрометирующий материал на семью Байдена.

Предполагается, что хакеры были связаны с подразделением военной разведки ГРУ и использовали фишинговые электронные письма, чтобы получить доступ к именам пользователей и паролям.

Согласно изданию, они создавали поддельные сайты дочерних компаний Burisma и отправляли сотрудникам компании электронные письма, предназначенные для внутренней коммуникации.

Газета сообщает, что хакерам удалось добыть учетные данные некоторых сотрудников и успешно проникнуть на один из серверов компании.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

В конце прошлого года Палата представителей США объявила импичмент Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Ожидается, что в январе этого года в Сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

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