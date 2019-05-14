Этот контент был опубликован 14 мая 2019 г. 18:33

Вашингтон. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Губернатор американского штата Флорида Рональд Десантис заявил, что хакеры из России в ходе выборов 2016 года получили доступ к двум базам данных избирателей, передают во вторник американские СМИ.

По словам Десантиса, он и сотрудники правоохранительных органов Флориды ранее сообщили об этом ФБР.

При этом он отметил, что хакеры смогли получить доступ к базам посредством вирусной ссылки, которую они распространили по электронной почте.

Несмотря на это, деятельность хакеров не повлияла на результаты выборов, подчеркнул губернатор.

Десантис отказался уточнять, о каких именно округах Флориды идет речь, однако заявил, что избирательные органы получили необходимую информацию.

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