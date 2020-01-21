Этот контент был опубликован 21 января 2020 г. 10:06

Москва. 21 января. ИНТЕРФАКС - Российская комиссия во вторник продолжила проверку аэропорта египетской Хургады на безопасность для путешественников, сообщает газета Al-Masry Al-Youm.

"В рамках проверки российские эксперты оценивают безопасность залов вылета и прилета, багажной зоны и таможни, процедур контроля до входа в аэропорт и в нем, проверят наличие лицензий транспортных средств на взлетно-посадочной полосе", - пишет издание.

Как сообщает газета, проверка началась в понедельник и продлится четыре дня. По ее результатам будут сделаны выводы о возможности возобновления авиасообщения между Россией и Египтом.

Источники портала "Интерфакс-Туризм" в Египте сообщили, что российские эксперты в ходе проверок настроены "максимально критично".

РФ прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Трагедия была классифицирована как теракт. В апреле 2018 года было возобновлено авиасообщение между Москвой и Каиром, но на египетские курорты чартеры по-прежнему не летают.

До закрытия авиасообщения Египет посещали более 2,5 млн российских туристов в год.

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