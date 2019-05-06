Этот контент был опубликован 6 мая 2019 г. 15:46

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Хельсинки. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Не только Россия демонстрирует нелегитимные притязания в Артике, однако ее случай - особенный из-за масштабов этих претензий, заявил в понедельник в финском Рованиеми госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы признаем, что Россия - не единственная страна, которая заявляет о незаконных требованиях (в этом регионе - ИФ)", - сказал он, упомянув при этом разногласия между США и Канадой.

"Но случай России уникальный, ее действия привлекают особое внимание, в частности, в этом (Арктическом - ИФ) совете - из-за масштаба (российских претензий - ИФ)", - уточнил он.

При этом М.Помпео упомянул о масштабном военном строительстве РФ в регионе.

"Россия объявила в 2014 году о своем намерении нарастить военное присутствие в регионе, когда они вновь открыли в Арктике военную базу времен "холодной войны", - сказал он.

По его словам, затем Россия, в частности, благодаря своему ледокольному флоту смогла обновить военную инфраструктуру в регионе, а также создать 475 новых военных объектов, в том числе базы за Полярным кругом.

В то же время он признал, что у России есть "значительные интересы" в этом регионе.

Кроме этого, он напомнил, что РФ - тоже член Арктического совета - вела "плодотворное сотрудничество" в ряде областей.

"Мы хотим, чтобы сотрудничество продолжалось, но у нас не может быть с одной стороны сотрудничество, а с другой - отказа от своих обязанностей (со стороны России - ИФ)", - добавил М.Помпео.

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