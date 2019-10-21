Этот контент был опубликован 21 октября 2019 г. 16:39

Лондон. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Два стратегических бомбардировщика ВКС РФ Ту-160 во вторник прибудут с визитом в ЮАР, сообщили Южно-Африканские национальные силы обороны.

Визит осуществляется по приглашению ВВС ЮАР. Уже в понедельник в страну ожидается прибытие российских самолетов Ан-124 "Руслан" и Ил-62, говорится в сообщении.

Российские стратеги Ту-160 совершат посадку на авиабазе "Ватерклуф" в столице ЮАР Претории в 06:30 по местному времени (07:30 мск) 22 октября. Почетный эскорт российских бомбардировщиков в воздушном пространстве страны будут обеспечивать истребители ВВС ЮАР Gripen и Hawk.

Южно-Африканские национальные силы обороны отмечают, что "ЮАР и Российская Федерация имеют прочные исторические связи с момента установления дипломатических отношений между двумя странами 28 февраля 1992 года". Авиагруппа ВКС РФ посещает ЮАР в рамках соглашения между министерствами обороны двух стран, которое было подписано 14 июня 1995 года, подчеркивается в сообщении.

Ранее Минобороны РФ уже сообщало, что авиагруппа Воздушно-космических сил России посетит Южно-Африканскую Республику.

"Целью визита является развитие двустороннего военного сотрудничества и отработка вопросов взаимодействия между ВКС России и ВВС ЮАР, - сообщили российские военные. -Проведение мероприятия будет способствовать повышению боевой выучки летного состава двух стран".

При этом указывается, что всесторонние дружественные отношения между Россией и ЮАР строятся в духе стратегического партнерства и взаимопонимания.

1нв ки

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