Этот контент был опубликован 19 апреля 2019 г. 15:18

Вильнюс. 19 апреля. ИНТЕРФАКС/BNS - Подозреваемый в даче взятки с целью получения шенгенской визы гражданин России Ринат Насыров освобожден под залог, сообщила в пятницу BNS Служба спецрасследований Литвы (ССР).

Пресс-атташе ССР Рената Эндружите заявила, что предприниматель из России освобожден под залог в размере 30 тыс. евро. "В его отношении также избраны меры пресечения - выемка документов, подписка о невыезде и отказе общения с определенными лицами", - сказала она.

Р.Насыров вместе с сестрой владеет "Новым промышленным банком". Как сообщалось в российских СМИ, Центробанк России в феврале 2018 года остановил действие лицензии "Нового промышленного банка", входящего в группу самых малых по стоимости имущества коммерческих банков России, из-за многократных нарушений требований к предотвращению финансирования терроризма и отмывания денег. 3 августа 2018 года лицензия этого банка была аннулирована.

Прокуроры подозревают, что бывший глава Литовской ассоциации палат торговли, промышленности и ремесел, экс-дипломат Римантас Шидлаускас за взятку пообещал повлиять на определенных лиц с тем, чтобы Р.Насырову была выдана шенгенская виза.

Визы Р.Насырову и его сыну в конце марта были выданы в посольстве Литвы в Москве на основании письменного приглашения Р.Шидлаускаса, адресованного послу Рямигиюсу Мотузасу.

Адвокат Р.Насырова подтвердил, что его подзащитный дал 3 тыс. евро Р.Шидлаускасу, однако, по его словам, это не была взятка.

Р.Шидлаускас освобожден на этой неделе. Третьим подозреваемым в этом деле является предприниматель Альбинас Беляускас, который в настоящее время находится на свободе.

Статус спецсвидетеля в этом деле предоставлен послу Литвы в России Р.Мотузасу, который отозван из Москвы для консультаций по этому расследованию.

Защитник Р.Шидлаускаса отрицает подозрения в получении взятки.

Ца др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!