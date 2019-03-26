Этот контент был опубликован 26 марта 2019 г. 14:07

Лондон. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Самолет ВКС России Ту-154М ЛК-1 прибыл во вторник в США для проведения наблюдательных полетов в рамках реализации международного договора по открытому небу, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Самолёт совершил посадку на авиабазе ВВС США Трэвис в штате Калифорния. Накануне он вылетел с канадской авиабазы Трентон (провинция Онтарио), где сделал остановку после трансатлантического перелета из России.

В понедельник газета "Красная Звезда" сообщила со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, что группа военных инспекторов России планирует выполнить наблюдательные полёты над территорией США в рамках договора по открытому небу.

"Российская группа инспекторов планирует осуществить наблюдательный полёт на российском самолёте Ту-154М ЛК-1 над территорией Соединённых Штатов Америки", - говорится в сообщении. При этом отмечалось, что полеты состоятся в период с 25 по 30 марта.

Как сообщалось, в рамках договора по открытому небу самолет ВВС США Boeing OC-135B в конце февраля и первой половине марта провел серию наблюдательных полетов над Сибирью и Дальним Востоком. Американский военный самолет вылетал для выполнения миссии над территорией России с авиабазы в Японии. Затем он совершал посадку в Хабаровске для того, чтобы взять на борт российских наблюдателей.

Эти полеты стали первыми с ноября 2017 года. В феврале пресс-секретарь Пентагона Джейми Дэвис отметил, что длинный перерыв между полетами объясняется напряженностью, которая возникла в американо-российских отношениях.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности.

В августе 2017 года сообщалось, что самолет Ту-154 Минобороны России совершил наблюдательный полет над Белым домом, Капитолием и Пентагоном в Вашингтоне - над зоной особой секретности США. Эксперты в Москве тогда заявили, что полет российского самолета не нарушил положений договора.

1нв др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!