Этот контент был опубликован 26 октября 2019 г. 16:52

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Вашингтон. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Самолет ВКС России Ту-154М ЛК-1 совершил очередной наблюдательный полет над стратегическими военными базами и объектами на юго-западе Соединенных Штатов в рамках реализации международного Договора по открытому небу, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

Вылетев с аэродрома Грейт-Фолс (штат Монтана), самолет в течение более пяти часов выполнял полет над закрытыми районами штатов Калифорния, Невада и Юта.

В Калифорнии, в частности, российский военный самолет совершил пролет над крупной авиабазой Эдвардс, центром разработок и испытаний вооружений ВМС США Чайна Лейк. Затем маршрут его полета проходил над объектами Невадского полигона национальной безопасности и ракетного испытательного полигона ВВС США в Юте.

После завершения наблюдательного полета и дозаправки в Грейт-Фолс самолет ВКС России перелетел на авиабазу Райт-Паттерсон под городом Дейтон в штате Огайо. Оттуда он должен будет вылететь в Россию.

Как сообщалось, накануне российский военный самолет также прел семичасовой инспекционный полет над территорией США. В Калифорнии он совершил пролет над главной базой Тихоокеанского флота США в Сан-Диего, в частности, над местом базирования ударных атомных подводных лодок, а также 42-м заводом ВВС США, где проводится модернизация и сборка стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 и рядом других военных баз и объектов.

В Неваде его маршрут полегал над крупной авиабазой Неллис, в Юте - над авиабазой Хилл, где ведется строительство предприятия корпорации Northrop Grumman по модернизации американских межконтинентальных баллистических ракет.

В минувший понедельник официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда", объявившая о предстоящей миссии, сообщила, что общая дальность полетов должна составить 5 тыс. 130 километров.

Российский самолет, прибывший в США в начале недели, выполнял его по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а американские специалисты на его борту контролировали порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Российская Федерация ратифицировала Договор по открытому небу 26 мая 2001 года, в настоящее время его участниками являются 34 государства. Страны-участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

В рамках договора с конца февраля 2019 года американские военные самолеты начали регулярно проводить наблюдательные полеты над территорией России. Они стали первыми с ноября 2017 года.

С конца марта самолеты ВКС РФ также начали выполнять инспекционные полеты над территорией США.

В феврале пресс-секретарь Пентагона Джейми Дэвис отметил, что длительный перерыв между полетами в рамках договора объясняется напряженностью, которая возникла в американо-российских отношениях.

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