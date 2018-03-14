Российский горнолыжник Бугаев завоевал "серебро" Паралимпиады в гигантском слаломе
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Москва/Токио. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Российский горнолыжник Алексей Бугаев стал серебряным призером зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане, заняв второе место в гигантском слаломе в классе "стоя".
Победу одержал швейцарец Тео Гмур, третьим стал канадец Алексис Гимонд.
Накануне А.Бугаев завоевал золотую медаль в суперкомбинации.
Паралимпиада-2018 в Пхенчхане проходит с 9 по 18 марта, россияне выступают под нейтральным флагом.
Вн др
Интерфакс