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Москва/Токио. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Российский горнолыжник Алексей Бугаев стал серебряным призером зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане, заняв второе место в гигантском слаломе в классе "стоя".

Победу одержал швейцарец Тео Гмур, третьим стал канадец Алексис Гимонд.

Накануне А.Бугаев завоевал золотую медаль в суперкомбинации.

Паралимпиада-2018 в Пхенчхане проходит с 9 по 18 марта, россияне выступают под нейтральным флагом.

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