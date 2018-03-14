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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 8:34 14.03.2018 - 08:34

Москва/Токио. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Российский горнолыжник Алексей Бугаев стал серебряным призером зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане, заняв второе место в гигантском слаломе в классе "стоя". Победу одержал швейцарец Тео Гмур, третьим стал канадец Алексис Гимонд. Накануне А.Бугаев завоевал золотую медаль в суперкомбинации. Паралимпиада-2018 в Пхенчхане проходит с 9 по 18 марта, россияне выступают под нейтральным флагом. Вн др Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian

Интерфакс