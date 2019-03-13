Этот контент был опубликован 13 марта 2019 г. 17:33

(Добавлена информация посольства РФ)

Москва/Париж. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Российский турист погиб на горнолыжном курорте Ля-Грав во французских Альпах, сообщает радиостанция France Info.

"На горнолыжном курорте Ля-Грав во французских Альпах погиб 35-летний фрирайдер из России. Мужчина скончался после падения в ущелье с 300-метровой высоты. О произошедшем в полицию сообщил местный гид, который обнаружил лыжи погибшего и следы на снегу", - говорится в сообщении.

Как отмечает France Info, лыжник неоднократно посещал Ля-Грав, а место, где он катался, очень популярно среди фрирайдеров, оно находится за пределами трасс курорта. Полиция начала расследование.

Посольство России во Франции подтвердило гибель российского лыжника.

"Консульский отдел посольства находится в контакте с французскими властями. Страховая компания готовит репатриацию тела погибшего", - говорится в сообщении на странице дипмиссии в Facebook.

1ту ащ др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!