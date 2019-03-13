Этот контент был опубликован 13 марта 2019 г. 16:35

Москва/Париж. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Российский турист погиб на горнолыжном курорте Ля-Грав во французских Альпах, сообщает радиостанция France Info.

"На горнолыжном курорте Ля-Грав во французских Альпах погиб 35-летний фрирайдер из России. Мужчина скончался после падения в ущелье с 300-метровой высоты. О произошедшем в полицию сообщил местный гид, который обнаружил лыжи погибшего и следы на снегу", - говорится в сообщении.

Как отмечает France Info, лыжник неоднократно посещал Ля-Грав, а место, где он катался, очень популярно среди фрирайдеров, оно находится за пределами трасс курорта. Полиция начала расследование.

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