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Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 18:08 01.06.2018 - 18:08

*** Посольство РФ призвало американские власти ускорить решение вопроса о переводе россиянина в тюрьму с лучшими условиями

Москва/Вашингтон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Представитель российского посольства в США посетил гражданина РФ Константина Ярошенко, отбывающего наказание в американской тюрьме, сообщает дипмиссия.

"Сотрудник посольства посетил К.Ярошенко в тюрьме Форт-Дикс (штат Нью-Джерси). На состояние здоровья россиянин не жаловался, но на общем самочувствии не могло не отразиться длительное - уже более месяца - содержание в карцере", - говорится в сообщении, размещенном на странице посольства в Facebook.

В сообщении отмечается, что вопрос о возращении К.Ярошенко из карцера на общий режим "остается открытым". "Так же, как и перспектива перевода в другую тюрьму с лучшими условиями", - информирует посольство.

Российская дипмиссия призвала американские власти ускорить решение этих вопросов.

"Посольство продолжит оказывать несправедливо осужденному в США К.Ярошенко необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Российский летчик К.Ярошенко был арестован 28 мая 2010 года в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. 7 сентября 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.

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