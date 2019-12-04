Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 16:45

Дубай. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Российские военные перебрасывают вертолеты и бронетехнику в районы к востоку от реки Евфрат, утверждает сирийское информационное агентство NPA.

Российский военный конвой, состоящий их бронемашин, десятков военных в сопровождении вертолетов проследовал из города Манбиджа в провинции Алеппо по трассе М4 в районы к востоку от Евфрата, отмечает агентство.

Оно отмечает, что российские военные в последнее время развернулись в ряде районов на северо-востоке Сирии, которые контролировались курдско-арабским альянсом Сирийские демократические силы (СДС), и создали центр по координации военных операций в городе Айн-Иссе.

Ранее командующий СДС Мазлум Кобани Абди сообщил, что сирийские курды договорились о развертывании российских военнослужащих в трех городах на севере страны.

Договоренность достигнута о развертывании российских военных в городах Амуде, Телль-Тамре и Айн-Иссе, сказал Абди.

Костяк СДС составляют курдское ополченцы из Отрядов народной самообороны, которых Анкара причисляет к террористам.

1ак др

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