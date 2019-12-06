Этот контент был опубликован 6 декабря 2019 г. 7:12

Лондон. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Полиция британского графства Суррей разыскивает свидетелей автокатастрофы, в которой на прошлой неделе погиб российский бизнесмен Дмитрий Обретецкий.

"Мы были бы благодарны любым свидетелям ДТП, если они выйду на связь с полицией Суррея", - говорится в сообщении, размещенном на сайте полицейского управления графства.

"Мы просим людей воздержаться от измышлений на тему обстоятельств инцидента, поскольку это может нанести ущерб расследованию", - отмечается в сообщении.

49-летний Обретецкий скончался в 30 ноября в больнице, куда он был доставлен с места ДТП, которое произошло 25 ноября. Он выгуливал собаку, когда рядом произошло столкновение трех автомобилей, один из которых сбил его.

По данным СМИ, миллиардер Обретецкий являлся владельцем дистрибьюторской компании "Магнат трейд энтерпрайз".

1ар ав

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