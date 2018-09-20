Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 15:27 20.09.2018 - 15:27

Хельсинки. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Российское учебное парусное судно подозревается в нарушении финских территориальных вод рано утром в четверг.

Как сообщил портал телерадиовещания Yle ссылкой на министерство обороны Финляндии, предполагаемое нарушение произошло в Архипелаговом море и длилось около 20 минут. Судно следовало в юго-восточном направлении.

В министерстве обороны отказались уточнить подробности происшедшего. "Я не буду раскрывать подробности нашей оперативной деятельности", - сказал специалист Минобороны Кристиан Ваккури (Kristian Vakkuri).

По его словам, речь идет о "судне, принадлежащем России".

В прошлом году границы Финляндии были нарушены в общей сложности пять раз: в трех случаях речь шла о нарушении воздушного пространства, и в двух - о нарушении территориальных вод страны.

До сегодняшнего дня в этом году не было зафиксировано ни одного нарушения территориальных границ Финляндии.

Архипелаговое море является частью Балтийского моря между Ботническим и Финским заливами в пределах финских территориальных вод.

сн ан

Neuer Inhalt Horizontal Line