Вашингтон. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Россия лишь демонстрирует готовность проявлять гибкость при обсуждении с Соединенными Штатами вопросов сирийского урегулирования, но фактически не идет на компромисс, такой подход неприемлем для Вашингтона, завил журналистам спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Это типично для русских - демонстрировать нам большую или меньшую тактическую гибкость в решениях по Сирии, а в конце концов - [пытаться установить] компромисс, который выглядит так: на 80% - это компромисс с нашей стороны, и только на 20% процентов - компромисс со стороны России. Это неприемлемо для нас или для многих других стран, с которыми мы сотрудничаем", - сказал дипломат на брифинге.

В то же время, он отметил, что США не добиваются выхода России из Сирии.

"Что касается выхода России из Сирии, то это никогда не было нашей целью", - заявил Джеффри.

По его словам, Россия находится там уже 30 лет, и у нее долгосрочные отношения с Сирией.

"Мы не считаем, что это полезно для региона. Мы не считаем, что это действительно полезно даже для самой России. Но это не наша политика. Наша сейчас заключается в том, чтобы восстановить ситуацию 2011 года, до начала конфликта, и это в конечном итоге приведет к тому, что все иностранные вооруженные силы будут выведены", - сказал дипломат.

1гк аг

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