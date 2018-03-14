Российский посол в Британии предупреждает Лондон об ответных мерах со стороны Москвы на выдворение дипломатов - ТВ

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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 13:47 14.03.2018 - 13:47

Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Москва рассматривает выдворение российских дипломатов из Великобритании как провокацию, цитирует в среду британский телеканал "Скай-ньюс" посла России в Лондоне Александра Яковенко. Российский посол предупредил, что Великобритании следует ждать ответных мер на выдворение дипломатов. Ар ки Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian

Интерфакс