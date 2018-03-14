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Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Москва рассматривает выдворение российских дипломатов из Великобритании как провокацию, цитирует в среду британский телеканал "Скай-ньюс" посла России в Лондоне Александра Яковенко.

Российский посол предупредил, что Великобритании следует ждать ответных мер на выдворение дипломатов.

Ар ки

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