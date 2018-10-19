Российский премьер и президент Швейцарии подтвердили готовность к регулярным контактам по линии правительств и парламентов - Приходько
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*** На заседании межправкомиссии в Берне в декабре рассмотрят ограничения для работы экономических операторов РФ в банковской сфере
Брюссель. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент Швейцарии Ален Берсе обсудили международную проблематику и подтвердили готовность к регулярным контактам, сообщил первый замруководителя аппарата правительства Сергей Приходько.
Встреча состоялась в пятницу "на полях" саммита АСЕМ.
"Отметили хороший уровень экономического сотрудничества и взаимодействия. Особую удовлетворенность выразили сотрудничеству в области исследований по линии вузов. Высказались по международным вопросам и проблематике. Подтвердили готовность к регулярным контактам как по линии правительств, так и по линии парламентов двух стран", - сказал С.Приходько журналистам.
Он подчеркнул, что стороны в ходе встречи отметили позитивное развитие экономического взаимодействия, рост товарооборота, "несмотря на то, что на торговом сотрудничестве сказываются известные ограничения".
Он сообщил, что следующее заседание межправкомиссии состоится в Берне в декабре 2018 года.
"Оно будет посвящено рассмотрению конкретных вопросов в части ограничений, имеющихся сейчас в Швейцарии для работы российских экономических операторов, прежде всего в банковской сфере", - сказал С.Приходько.
Он отметил, что Д.Медведев и А.Берсе также договорились развивать и поддерживать культурно-гуманитарные связи.
ки
Интерфакс