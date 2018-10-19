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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 13:44 19.10.2018 - 13:44

*** На заседании межправкомиссии в Берне в декабре рассмотрят ограничения для работы экономических операторов РФ в банковской сфере

Брюссель. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент Швейцарии Ален Берсе обсудили международную проблематику и подтвердили готовность к регулярным контактам, сообщил первый замруководителя аппарата правительства Сергей Приходько.

Встреча состоялась в пятницу "на полях" саммита АСЕМ.

"Отметили хороший уровень экономического сотрудничества и взаимодействия. Особую удовлетворенность выразили сотрудничеству в области исследований по линии вузов. Высказались по международным вопросам и проблематике. Подтвердили готовность к регулярным контактам как по линии правительств, так и по линии парламентов двух стран", - сказал С.Приходько журналистам.

Он подчеркнул, что стороны в ходе встречи отметили позитивное развитие экономического взаимодействия, рост товарооборота, "несмотря на то, что на торговом сотрудничестве сказываются известные ограничения".

Он сообщил, что следующее заседание межправкомиссии состоится в Берне в декабре 2018 года.

"Оно будет посвящено рассмотрению конкретных вопросов в части ограничений, имеющихся сейчас в Швейцарии для работы российских экономических операторов, прежде всего в банковской сфере", - сказал С.Приходько.

Он отметил, что Д.Медведев и А.Берсе также договорились развивать и поддерживать культурно-гуманитарные связи.

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