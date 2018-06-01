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Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 20:20 01.06.2018 - 20:20

Нью-Йорк (ООН). 1 июня. ИНТЕРФАКС - Предложенный Россией проект заявления председателя Совета Безопасности ООН в поддержку выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины все еще находится на стадии обсуждения, сообщил постпред РФ при Организации Василий Небензя, председательствующий в СБ ООН в июне.

"Вопрос по-прежнему находится на стадии обсуждения. Надеемся, что удастся принять сбалансированное заявление председателя по Украине. Не теряем надежды. Что в конечном итоге получится - посмотрим. Но с рассмотрения это пока не снимается", - сказал журналистам В.Небензя в ходе пресс-конференции в штаб-квартире ООН.

На вопрос о том, существует ли возможность объединить предложенный РФ проект заявления и контрпроект документа, представленный европейскими странами, российский дипломат ответил: "Да, есть возможность объединения одного и другого проектов. Но это зависит не только от нашей воли, но и от воли наших партнеров". 30 мая в ходе заседания СБ ООН по ситуации на востоке Украины, Россия предложила членам Совета принять заявление председателя в поддержку Минских соглашений".

"Совет Безопасности безусловно подтверждает свою резолюцию 2202, одобрившую комплекс мер по выполнению Минских соглашений, принятый и подписанный в Минске 12 февраля 2015 года. Призываем обеспечить полное, всестороннее и последовательное выполнение комплекса мер, включая предусмотренное в нем всеобъемлющее прекращение огня", - зачитал В.Небензя в ходе заседания текст предложенного проекта документа.

В заявлении также содержится "настоятельный призыв воздерживаться от любых шагов и риторики, противоречащих букве и духу резолюции 2202".

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