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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 7:00 15.03.2018 - 07:00

Нью-Йорк. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Великобритания заблокировала российский проект заявления Совета Безопасности ООН для прессы, содержащий призыв ко всем заинтересованным государствам сотрудничать в рамках расследования по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщили "Интерфаксу" в постпредстве РФ при Всемирной организации.

"Предложенный Россией на заседании СБ ООН 14 марта краткий и фактологический проект заявления Совета для прессы, нацеленный на призыв к скорейшему проведению цивилизованного расследования резонансного химинцидента в Великобритании в соответствии с существующими стандартами профильной организации (ОЗХО), был в грубой форме под политизированными предлогами заблокирован представителями этой страны", - сообщил пресс-секретарь российского постпредства при ООН Фёдор Стржижовский.

По его словам, "англичане внесли поправки, искажающие смысл документа, который был предложен для сохранения единства СБ ООН по данному вопросу".

В российском проекте содержался призыв ко "всем заинтересованным государствам-членам консультироваться и сотрудничать в расследовании" по делу об отравлении С.Скрипаля "в соответствии с их обязательствами по пункту 2 статьи 9 Конвенции о запрещении химического оружия".

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