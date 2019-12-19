Этот контент был опубликован 19 декабря 2019 г. 5:37

*** Голосование по российскому и западному проекту состоится в четверг во второй половине дня - источник

Нью-Йорк (ООН). 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Заместитель российского постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский выразил сожаление в связи с ожидаемым отказом коллег по Совету Безопасности поддержать российский проект по трансграничной гуманитарной помощи Сирии, который будет вынесен на голосование в четверг.

"Россия внесла свой собственный компромиссный проект резолюции по сирийскому трансграничному гуманитарному содействию. Отсутствие поддержки со стороны наших партнёров по СБ завтра продемонстрирует то, что для них это было скорее политической игрой, а не желание помочь населению Сирии", - написал Полянский в твиттере.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в штаб-квартире ООН, голосование по двум проектам - российскому и западному - состоится в четверг во второй половине дня.

Во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил надежду, что Совет Безопасности примет 19 декабря российский проект резолюции, так как представленный Бельгией, ФРГ и Кувейтом проект для Москвы неприемлем.

Россия внесла проект документа по трансграничной гуманитарной помощи Сирии 16 декабря. По словам Небензи, проект резолюции предлагает продление трансграничных операций по доставке гуманитарной помощи сирийцам на полгода, оставив два самых необходимых пункта пропуска из четырех.

"Мы убрали из резолюции все, что не связано с необходимостью продления этого механизма. Эта резолюция не должна стать заложником наших политических разногласий", - сказал ранее Небензя.

Он отметил, что документ "предполагает усиление отчетности о предоставляемой помощи, так как ранее были проблемы с этим".

При этом, как заявил российский постпред, проект "гуманитарной тройки" в Совбезе - Бельгии, Германии и Кувейта - неприемлем.

"Он для нас неприемлем. Если случится так, что наш проект не пройдет, это будет означать, что механизм не будет продлен. Кто от этого выиграет - я не знаю. Просто покажут всем, что это была политическая игра, а вовсе не забота о гуманитарной помощи сирийскому населению", - сказал Небензя.

Западный проект резолюции предполагает продление на год трансграничных операций по доставке гуманитарной помощи сирийцам под контролем ООН и без необходимости получения разрешения от Дамаска.

Ранее в среду прошли закрытые консультации СБ ООН, на которых обсуждался предложенный Россией проект документа.

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