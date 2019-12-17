*** Проект "гуманитарной тройки" постпред РФ сравнил с новогодней елкой

Нью-Йорк (ООН). 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя надеется, что Совет Безопасности примет 19 декабря российский проект резолюции по трансграничной гуманитарной помощи сирийцам, так как представленный Бельгией, ФРГ и Кувейтом проект для Москвы неприемлем.

"Исходя из гуманитарных соображений, мы подготовили собственный проект резолюции, который предполагает продление механизма (трансграничных операций - ИФ) на полгода, оставив два самых необходимых пункта пропуска из четырех. Я надеюсь, что 19 декабря, в день, когда действие предыдущей резолюции завершается, мы сможем принять эту простую, ясную и четкую резолюцию", - заявил Небензя журналистам в ООН.

По его словам, "так называемая "гуманитарная тройка" в Совете Безопасности - Бельгия, Германия и Кувейт - выдвинула свой проект резолюции, который имеет мало отношения к реальной ситуации на земле сегодня".

"Резолюция должна быть о продлении или не продлении трансграничных операций, а эта резолюция больше напоминает новогоднюю елку", - сказал Небензя.

Он отметил, что западный проект резолюции неприемлем. "Он для нас неприемлем. Если случится так, что наш проект не пройдет, это будет означать, что механизм не будет продлен. Кто от этого выиграет - я не знаю. Просто покажут всем, что это была политическая игра, а вовсе не забота о гуманитарной помощи сирийскому населению", - заявил российский постпред.

Он сообщил, что Россия "никогда не была в восторге от трансграничных гуманитарных операций (...), но шла на это, учитывая условия "на земле" в Сирии".

По словам Небензи, российский проект был предложен членам СБ на рассмотрение в понедельник, 16 декабря, в настоящий момент по нему идут неофициальные консультации.

Как сообщил постпред, документ "предполагает усиление отчетности о предоставляемой помощи, так как ранее были проблемы с этим".

"Мы убрали из резолюции все, что не связано с необходимостью продления этого механизма. Сейчас встречались с коллегами по СБ, где мы обсуждали эту тему. Сделали акцент на том, что нам сейчас необходимо продлить механизм, а не спорить о том, как мы видим политическое будущее Сирии. Эта резолюция не должна стать заложником наших политических разногласий", - подчеркнул Небензя.

Он уточнил, что у коллег по СБ "есть свои соображения по этому поводу, которые не во всем совпадают с российскими, но они с пониманием отнеслись к необходимости принять резолюцию, которая будет сосредоточена на гуманитарных аспектах".

Проект "гуманитарной тройки" предполагает продление на год трансграничных операций по доставке гуманитарной помощи сирийцам под контролем ООН и без необходимости получения разрешения от Дамаска.

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