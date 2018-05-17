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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 17:23 17.05.2018 - 17:23

*** Победителем программы стала картина чилийца Диего Сеспедеса

Канн. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Режиссер из России Игорь Поплаухин занял второе место официальной программы "Синефондасьон" 71-го Каннского кинофестиваля, передаёт корреспондент "Интерфакса".

Церемония оглашения победителей второй по значимости программы киносмотра прошла в Каннах в четверг.

И.Поплаухин получил награду за картину "Календарь". Жюри отметило российского режиссёра за "сильный кинематографический опыт и мастерское погружение в атмосферу картины".

Получая награду, И.Поплаухин сказал, что решение жюри стало для него очень неожиданным.

"Календарь" рассказывает о том, как женщина тайком отправляется в дальнее путешествие, меняет виды транспорта и заметает за собой следы.

Жюри отметило, что уровень работ был очень высок, и им пришлось вести споры, чтобы прийти к согласию.

Победителем программы стала картина чилийца Диего Сеспедеса.

Второе место с И.Поплаухиным разделила китайская режиссер Шейн Ди.

Третье место досталось итальянке Лучча Булгерони.

71-й Каннский кинофестиваль продлится до 19 мая.

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