Этот контент был опубликован 27 августа 2019 г. 12:09

*** Поставки будут продолжаться примерно месяц

Стамбул. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Первый российский самолет с элементами зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 прибыл во вторник в Турцию в рамках второго этапа поставок этих систем, сообщило турецкое телевидение со ссылкой на Минобороны Турции.

По данным ТВ, самолет приземлился на авиабазе "Мюртед" в провинции Анкара.

Поставки второй партии С-400 будут продолжаться примерно месяц, отметили в оборонном ведомстве.

Накануне глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявлял, что компоненты второй батареи ЗРС С-400 начнут прибывать в Турцию во вторник 27 августа.

В июле турецкие военные сообщили, что первый этап поставок из РФ С-400 завершен. В рамках поставок из России всего прибыли 30 самолетов, груженных компонентами С-400.

Также власти Турции заявляли, что Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.

Однако в США считают, что Россия может использовать С-400 системы для получения информации об истребителя-бомбардировщиках F-35. Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместимы с системами НАТО.

Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями за контракт на поставку российских С-400. США также исключили Турцию из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за поставок Турции С-400.

1аю ав

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