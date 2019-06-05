Этот контент был опубликован 5 июня 2019 г. 4:43

*** Один из них был "небезопасным"

Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Российский самолет Су-35 перехватил самолет США, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем три раза за три часа во вторник, сообщает в среду 6-й флот ВМС США.

"4 июня 2019 года американский самолет P-8A Poseidon, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, был трижды перехвачен российским Су-35 в течение 175 минут", - говорится в заявлении 6-го флота.

Второй из трех перехватов был определен как "небезопасный".

Согласно сообщению, российский самолет "проводил высокоскоростной проход непосредственно перед самолетом миссии, что подвергало риску пилотов и экипаж".

Отмечается, что самолет США придерживался международных стандартов и "не провоцировал эту российскую активность".

"Так как российский самолет действовал в международном воздушном пространстве, это взаимодействие было безответственным. Мы ожидаем, что они будут вести себя в рамках международных стандартов, установленных для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов", - говорится в заявлении.

В сообщении подчеркивается, что "небезопасные действия увеличивают риск просчета и вероятность столкновений в воздухе".

1вз тг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!