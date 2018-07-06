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Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 16:20 06.07.2018 - 16:20

Стамбул. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Российский турист арестован за кражу семи шуб из магазина турецкой Антальи, сообщает турецкая газета "Хюрриет".

"Полиция обнаружила семь шуб в гостиничном номере 32-летнего россиянина в районе курорта Кемер. Рейд был совершен после того, как местный магазин сообщил о ночном взломе и пропаже шуб на сумму $3,5 тыс.", - пишет издание.

Полицейские нашли россиянина благодаря записи с камер видеонаблюдения. Он был арестован по обвинению в краже и нанесении ущерба имуществу.

Газета подчеркивает, что в Анталье стоит рекордная жара, +38 градусов.

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