Этот контент был опубликован 14 января 2020 г. 10:21

Москва/Бангкок. 14 января. ИНТЕРФАКС - Молодой российский турист выпал с четвертого этажа отеля на острове Пхукет в Таиланде, он госпитализирован в коматозном состоянии, сообщил Phuket News.

"Российский турист, 23-летний Даниил Соловьев, выпал с балкона своего номера на четвертом этаже отеля в курортном районе Патонг. Он был отправлен в госпиталь и с тех пор не приходил в сознание. Мужчина находится в коме", - пишет издание.

Состояние пострадавшего тяжелое, но стабильное, при падении он сломал руку.

"По записям с камер видеонаблюдения ясно, что россиянин находился в номере один. Полицейские обнаружили бутылку пива на полу балкона и несколько кусочков высушенной травы, которая может быть марихуаной. Они были направлены на экспертизу", - следует из публикации Phuket News.

"У полиции пока нет других версий причин падения, кроме алкогольного или наркотического опьянения туриста, офицеры планируют выяснить этот вопрос после того, как он придет в сознание", - заявила газета.

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