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Стамбул. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Фрегат "Адмирал Эссен", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", во вторник прошел через Черноморские проливы в акваторию Средиземного моря, сообщили стамбульские интернет-ресурсы, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.

Как сообщалось, накануне ракетный фрегат вышел с главной базы Черноморского флота в Севастополе. "Адмирал Эссен" войдет в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

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