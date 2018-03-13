Российский фрегат с "Калибрами" вошел в Средиземное море

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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 11:47 13.03.2018 - 11:47

Стамбул. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Фрегат "Адмирал Эссен", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", во вторник прошел через Черноморские проливы в акваторию Средиземного моря, сообщили стамбульские интернет-ресурсы, публикующие фотографии его прохождения через Босфор. Как сообщалось, накануне ракетный фрегат вышел с главной базы Черноморского флота в Севастополе. "Адмирал Эссен" войдет в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. ПОСЛЕДУЕТ нв во др Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian

Интерфакс