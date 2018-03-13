Российский фрегат с "Калибрами" вошел в Средиземное море
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Стамбул. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Фрегат "Адмирал Эссен", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", во вторник прошел через Черноморские проливы в акваторию Средиземного моря, сообщили стамбульские интернет-ресурсы, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.
Как сообщалось, накануне ракетный фрегат вышел с главной базы Черноморского флота в Севастополе. "Адмирал Эссен" войдет в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.
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Интерфакс