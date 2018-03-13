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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 11:51 13.03.2018 - 11:51

Стамбул. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Фрегат "Адмирал Эссен", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", во вторник прошел через Черноморские проливы в акваторию Средиземного моря, сообщили стамбульские интернет-ресурсы, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.

Как сообщалось, накануне ракетный фрегат вышел с главной базы Черноморского флота в Севастополе. "Адмирал Эссен" войдет в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

"Для экипажа боевого корабля это первый в 2018 году поход в дальнюю морскую зону", - сообщил во вторник начальник пресс-службы Черноморского флота РФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

Фрегаты "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович", а также подводные лодки из состава постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море неоднократно наносили удары крылатыми ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.

В понедельник через Черноморские проливы в Средиземное море вошел большой десантный корабль "Минск". По утверждению стамбульских сайтов, боевой корабль Балтийского флота "Минск" идет в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

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