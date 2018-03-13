Российский центр по примирению сообщает о достижении договоренности с боевиками о выходе из Восточной Гуты порядка 100 мирных жителей
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*** Первая из двух групп мирных жителей вышла из города Дума в Восточной Гуте к пункту пропуска Мухайям Аль-Вафедин
Восточная Гута. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Первая из двух групп мирных жителей, общая численность которых, как ожидается, составит около 100 человек, вышла из города Дума в Восточной Гуте через гуманитарный коридор к пункту пропуска Мухайям Аль-Вафедин.
"В результате переговоров между центром по примирению враждующих сторон с лидерами НВФ в Восточной Гуте была достигнута договоренность о выводе двух групп мирных жителей общей численностью порядка 100 человек из города Дума к пункту пропуска в населённом пункте Мухайям Аль-Вафедин. Среди них есть раненые", - сообщил журналистам во вторник начальник российского центра по примирению враждующих сторон генерал Юрий Евтушенко.
Это третий крупный организованный выход людей из Восточной Гуты - ранее из населённого пункта Мисраба вышли 52 человека, затем территорию Дубай покинули ещё 76 человек.
бп
Интерфакс