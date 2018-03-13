Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 8:51 13.03.2018 - 08:51

*** Первая из двух групп мирных жителей вышла из города Дума в Восточной Гуте к пункту пропуска Мухайям Аль-Вафедин

Восточная Гута. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Первая из двух групп мирных жителей, общая численность которых, как ожидается, составит около 100 человек, вышла из города Дума в Восточной Гуте через гуманитарный коридор к пункту пропуска Мухайям Аль-Вафедин.

"В результате переговоров между центром по примирению враждующих сторон с лидерами НВФ в Восточной Гуте была достигнута договоренность о выводе двух групп мирных жителей общей численностью порядка 100 человек из города Дума к пункту пропуска в населённом пункте Мухайям Аль-Вафедин. Среди них есть раненые", - сообщил журналистам во вторник начальник российского центра по примирению враждующих сторон генерал Юрий Евтушенко.

Это третий крупный организованный выход людей из Восточной Гуты - ранее из населённого пункта Мисраба вышли 52 человека, затем территорию Дубай покинули ещё 76 человек.

бп

Neuer Inhalt Horizontal Line