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Этот контент был опубликован 5 октября 2018 г. 11:14 05.10.2018 - 11:14

Брюссель. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович, накануне очередной годовщины убийства российской журналистки Анны Политковской, заявила, что российским властям следует приложить более активные усилия для расследования этого дела.

"Вероятность раскрытия заказчиков убийства с течением времени снижается, однако власти Российский Федерации должны добиться правды и показать общественности, что они предпринимают конкретные меры, чтобы добиться цели (раскрытия убийства - ИФ)", - говорится в пресс-релизе Д.Миятович, опубликованном в пятницу.

Она напомнила, что "в июле 2018 года Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что властям Российской Федерации не удалось провести адекватное расследование для поимки тех, кто убил ее", а также проверит утверждения, что к убийству якобы причастны представители российских властей.

"Анна Политковская заплатила самую высокую цену за свою храбрость в расследовании и создании репортажей о нарушениях прав человека", - отметила Д.Миятович.

Обозреватель "Новой газеты" А.Политковская была застрелена 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве. Версии убийства с целью ограбления или на бытовой почве были признаны несостоятельными, и основной версией преступления стала ее профессиональная деятельность.

В октябре 2011 года Главное следственное управление СКР предъявило обвинения в убийстве А.Политковской Лом-Али Гайтукаеву, братьям Джабраилу и Ибрагиму Махмудовым и Сергею Хаджикурбанову. По версии следствия, в июле 2006 года Л.-А.Гайтукаев получил от неустановленного лица заказ на убийство журналистки. Сам Л.-А.Гайтукаев и С.Хаджикурбанов стали организаторами преступления, И. и Д.Махмудовы вели наблюдение за Политковской, Рустам Махмудов был непосредственным исполнителем убийства.

14 декабря 2012 года Мосгорсуд по обвинению в организации убийства журналистки приговорил к 11 годам колонии строгого режима экс-милиционера Дмитрия Павлюченкова. Он полностью признал вину, заключил сделку со следствием и дал показания против других фигурантов дела, став ключевым свидетелем обвинения.

9 июня 2015 года Мосгорсуд назначил Л.-А.Гайтукаеву и Р.Махмудову наказание в виде пожизненного лишения свободы, И.Махмудову - 12 лет, Д.Махмудову - 14 лет (позднее Верховный суд снизил наказание на полгода) и бывшему полицейскому С.Хаджикурбанову - 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Заказчика убийства установить не удалось.

1кю аю ав

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