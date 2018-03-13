Российских военных просят открыть дополнительные коридоры для выхода населения из Восточной Гуты
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Хмеймим. 13 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - К российским военным поступают просьбы от жителей Восточной Гуты открыть новые коридоры, которые позволят покинуть зону боевых действий.
"В последнее время люди все чаще просят открыть дополнительные коридоры выхода из анклава, поскольку выход к Мухайям аль-Вафедину для жителей большинства районов, удерживаемых боевиками, остается заблокированным", - сказал во вторник начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
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Интерфакс