Этот контент был опубликован 22 сентября 2019 г. 4:06

Лондон. 22 сентября. ИНТЕРФАКС - Российских спортсменов могут исключить из числа участников Олимпийских игр 2020 года в Токио в связи с подозрениями, что московское антидопинговое агентство якобы подделало результаты допинг-проб до того, как их результаты были переданы всемирному антидопинговому агентству WADA, пишет Daily Telegraph.

Данные об этом, сообщает газета, ссылаясь на источники, планируется огласить в понедельник на заседании исполкома WADA в Токио.

Издание отмечает, что "в течение следующих двух месяцев ожидается появление новых доказательств нарушений".

"Если будет подтверждено, что представленные данные стали результатом манипуляций это может привести к исключению российских спортсменов из состава участников Олимпийских игр 2020 года", - цитирует газета заявления своих источников.

Daily Telegraph считает, что "указанные манипуляции, возможно, осуществлялись не с одобрения государства, однако имеются свидетельства того, что они широко распространены и продолжаются".

1гк бм

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