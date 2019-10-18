Этот контент был опубликован 18 октября 2019 г. 10:11

*** В настоящее время в столице Каталонии может находиться около 1 тыс. туристов из РФ

Москва. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Российские туристы не отказываются от путевок в Барселону, несмотря на массовые протестные акции в городе, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в пятницу.

"В организованном сегменте аннуляций нет. Сезон в Барселоне почти закончился, идет только вывоз туристов. К тому же организованные туристы в основном едут на курорты Каталонии, а там все спокойно", - сказала она.

По словам Ломидзе, был только один случай, когда путешественник попросил вернуться домой пораньше из-за беспорядков в Барселоне.

Всего в городе, по грубой оценке, может находиться около тысячи российских туристов - включая и организованных, и самостоятельных.

Массовые акции протеста в Каталонии начались 14 октября после приговора к длительным тюремным срокам ряда бывших представителей каталонского руководства, причастных к попытке проведения референдума о независимости автономии от Испании в октябре 2017 года.

Вторая волна протестов ожидается в Барселоне в пятницу, 18 октября. В город для участия в протестной акции идут пять колонн - из Жироны (около 10 тыс. человек), Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны.

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