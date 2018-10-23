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Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 21:09 23.10.2018 - 21:09

Рим. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Российский болельщик команды ЦСКА получил ножевое ранение неподалеку от Олимпийского стадиона в Риме перед матчем с итальянским клубом "Рома", сообщает итальянское агентство АНСА, не приводя при этом никаких дополнительных деталей.

По данным агентства, еще два человека получили незначительные травмы.

Инцидент произошел во время потасовок футбольных хулиганов перед матчем.

Полиции пришлось применить водометы.

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