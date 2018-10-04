Российского посла вызвали в МИД Нидерландов
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Брюссель. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд сообщила, что МИД ее страны вызвал российского посла в связи со шпионской деятельностью четверых россиян.
"Российский посол был только что вызван в министерство иностранных дел", - сказала А.Бейлевелд в четверг на пресс-конференции.
(ПОСЛЕДУЕТ)
1кю аю*
Интерфакс