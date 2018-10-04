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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 13:12 04.10.2018 - 13:12

Брюссель. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд сообщила, что МИД ее страны вызвал российского посла в связи со шпионской деятельностью четверых россиян. "Российский посол был только что вызван в министерство иностранных дел", - сказала А.Бейлевелд в четверг на пресс-конференции. (ПОСЛЕДУЕТ) 1кю аю* Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс