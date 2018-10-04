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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 13:24 04.10.2018 - 13:24

Брюссель. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд сообщила, что МИД ее страны вызвал российского посла в связи со шпионской деятельностью четверых россиян.

"Российский посол был только что вызван в министерство иностранных дел", - сказала А.Бейлевелд в четверг на пресс-конференции.

В свою очередь глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что шпионаж российских спецслужб в отношении международных организаций неприемлем.

"Подрывная деятельность в отношении международных организаций посредством киберопераций на территории нашей страны является неприемлемой", - написал он в своем "Твиттере".

1кю аю ав

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