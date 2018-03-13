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Лондон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Посольство РФ в Великобритании направило во вторник в британский МИД официальный запрос с просьбой разъяснить угрозы со стороны парламента осуществить кибератаку против России.

"Посольство официально запросило у МИД Великобритании разъяснения по поводу угроз осуществить кибератаку, которые прозвучали в парламенте и в СМИ. Россия серьезно относится к нарушениям в сфере кибербезопасности", - говорится в сообщении, размещенном в "Твиттере" российской дипмиссии.

Йф гс

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