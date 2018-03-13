Российское посольство запросило у МИД Великобритании объяснений в связи с угрозами кибератак
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Лондон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Посольство РФ в Великобритании направило во вторник в британский МИД официальный запрос с просьбой разъяснить угрозы со стороны парламента осуществить кибератаку против России.
"Посольство официально запросило у МИД Великобритании разъяснения по поводу угроз осуществить кибератаку, которые прозвучали в парламенте и в СМИ. Россия серьезно относится к нарушениям в сфере кибербезопасности", - говорится в сообщении, размещенном в "Твиттере" российской дипмиссии.
Йф гс
Интерфакс