Берлин. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Представитель пресс-службы посольства России в Германии заявил, что наличие российского гражданства у задержанного по подозрению в убийстве в Берлине гражданина до сих пор проверяется.
"Правоохранительные органы осуществляют процедуру проверки наличия у него российского гражданства", - сказал представитель посольства журналистам в понедельник.
При этом посольство РФ сообщило, что уже оказало задержанному "консульскую помощь".
"Посольство находится в контакте с германскими правоохранительными органами. Во избежание спекуляций и распространения недостоверной информации призываем дождаться окончания расследования", - заявил представитель посольства.
Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа около полудня в районе Малый Тиргартен по дороге в мечеть. Подозреваемый дважды выстрелил в жертву, Хангошвили скончался на месте.
Немецкие СМИ сообщают, что убитый был родом из Чечни, а задержанный подозреваемый - россиянином.
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