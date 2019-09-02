Этот контент был опубликован 2 сентября 2019 г. 18:12

Берлин. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Представитель пресс-службы посольства России в Германии заявил, что наличие российского гражданства у задержанного по подозрению в убийстве в Берлине гражданина до сих пор проверяется.

"Правоохранительные органы осуществляют процедуру проверки наличия у него российского гражданства", - сказал представитель посольства журналистам в понедельник.

При этом посольство РФ сообщило, что уже оказало задержанному "консульскую помощь".

"Посольство находится в контакте с германскими правоохранительными органами. Во избежание спекуляций и распространения недостоверной информации призываем дождаться окончания расследования", - заявил представитель посольства.

Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа около полудня в районе Малый Тиргартен по дороге в мечеть. Подозреваемый дважды выстрелил в жертву, Хангошвили скончался на месте.

Немецкие СМИ сообщают, что убитый был родом из Чечни, а задержанный подозреваемый - россиянином.

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