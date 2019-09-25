Брюссель. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг действительно получил письмо из России с предложением введения моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подтвердил "Интерфаксу" чиновник в аппарате альянса.
По его словам, "это предложение не заслуживает доверия, потому что Россия уже развернула ракету SSC-8 (по российской классификации - 9М729)".
Собеседник агентства сослался на слова официального представителя Североатлантического альянса Оаны Лунгеску о том, что в этом предложении нет ничего нового, оно уже звучало раньше.
"Пока Россия не уничтожит ракетную систему SSC-8, это предложение моратория на развертывание в Европе ракет средней и меньшей дальности не является реальным", - подчеркнул источник.
1ов ав