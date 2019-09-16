Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 21:12

Нью-Йорк (ООН). 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил уверенность в том, что российское предложение о коллективной безопасности в зоне Персидского залива будет обсуждаться в ходе предстоящей сессии Генассамблеи.

"Она (концепция - ИФ) жива, она безусловно продолжает рассматриваться. Мы надеемся, что ее будут обсуждать заинтересованные стороны. И я уверен, что ее будут упоминать на предстоящей сессии Генассамблеи", - сказал он на пресс-конференции в штаб-квартире ООН.

23 июля спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов провел в МИД России презентацию российской Концепции коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

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