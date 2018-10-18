Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 8:31 18.10.2018 - 08:31

Вашингтон. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Разногласия между Россией и США не мешают сотрудничеству двух стран в космической сфере, считает администратор НАСА Джим Брандестайн.

"Мы видим, что в ряде случаев (точки зрения) двух стран не совпадают, наши интересы во многом расходятся, но когда речь заходит об исследованиях космоса, мы оставляем все это в стороне и работаем вместе, и это было продемонстрировано в полную силу (во время нештатной ситуации при недавнем запуске космического корабля "Союз")", - сказал Дж.Брандестайн в беседе с астронавтом Ником Хейгом.

Очередная международная экспедиция на российском пилотируемом корабле "Союз МС-10" отправилась на МКС в прошлый четверг с космодрома Байконур, но из-за нештатной ситуации экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. В составе экипажа - космонавт "Роскосмоса" А.Овчинин и астронавт НАСА Н.Хейг.

Авария произошла спустя почти две минуты после старта.

1ар ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер