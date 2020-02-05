Этот контент был опубликован 5 февраля 2020 г. 6:16

Лакхнау. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Производство автоматов Калашникова для индийских военных может начаться на российско-индийском СП в 2020 году, сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов.

"В настоящее время совместное предприятие готовит технико-коммерческое предложение для министерства обороны Индии", - сообщил Дрожжов журналистам а среду.

"В этом году российская сторона готова начать производство данных автоматов", - сказал замглавы службы.

5-9 февраля в Индии проходит Международная оборонная выставка DefExpo. Организатором объединенной российской экспозиции выступает "Рособоронэкспорт".

В марте в индийском городе Корва было открыто совместное российско-индийское предприятие "Индо-Рашн Райфлз Прайвет Лимитед" (INDO-RUSSIAN RIFLES PRIVATE LIMITED) по производству автоматов Калашникова "двухсотой" серии.

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