Российско-китайская торговля в 2018 году может достичь $110 млрд - посол России в Китае

Этот контент был опубликован 6 января 2019 г. 6:00

*** Цель на 2019 год - $200 млрд

Пекин. 6 января. ИНТЕРФАКС - В 2018 году товарооборот в российско-китайской торговле превзойдет рубеж в $100 млрд и может подняться до $110 млрд, считает посол России в Китае Андрей Денисов.

"Я практически не сомневаюсь, что по итогам 2018 года объем товарооборота между Россией и Китаем преодолеет отметку в $100 млрд и даже, вероятно, выйдет на рубеж в $110 млрд", - сказал А.Денисов в интервью "Интерфаксу".

Он сообщил, что по данным китайской таможенной статистики, за 11 месяцев 2018 года мы наторговали на 97,2 млрд долл., что на 27,8% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Он обратил внимание, что по итогам года Россия будет иметь положительный торговый баланс порядка $10 млрд, а российский экспорт в КНР в 2018 году по стоимости прибавляет сразу 44%.

"Пекин сохраняет статус нашего главного торгового партнера. А Россия, в свою очередь, имеет все шансы вернуться в десятку крупнейших торговых партнеров Китая. Сейчас мы на 11-й строчке по итогам ноября", - сказал А.Денисов.

Он отметил, что в 2019 году запланирован рост российско-китайского товарооборота до $200 млрд.

"К вопросу о перспективах нашего товарооборота с Китаем в 2019 году. Хотел бы подчеркнуть, что у нас есть необходимые заделы для дальнейшего наращивания показателей. И целевой ориентир - 200 млрд долл. Это, между прочим, задача, поставленная главами наших государств", - подчеркнул посол РФ в КНР.

Полный текст интервью будет опубликован 9 января на сайте www.interfax.ru

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