Российско-китайский политический диалог на высшем уровне развивается стабильно - посол России в Китае

Пекин. 5 января. ИНТЕРФАКС - Минувший 2018 год стал свидетельством поддержания доверительного и конструктивного диалога между руководством России и Китая, сказал "Интерфаксу" посол РФ в КНР Андрей Денисов.

Он напомнил, в 2018 году серьезные кадровые изменения произошли в государственном руководстве Китая, в России прошли выбора президента РФ.

Однако "политический диалог между Россией и Китаем не прерывался и, как и прежде, отличался доверительным и конструктивным характером", - подчеркнул дипломат.

А.Денисов отметил, что в 2018 году президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели 4 полноформатные встречи.

В июне В.Путин совершил государственный визит в Китай, а также принял участие в XVIII заседании Совета глав государств-членов ШОС. В сентябре Си Цзиньпин побывал во Владивостоке, где в качестве главного гостя впервые участвовал в Восточном экономическом форуме. Еще две встречи состоялись "на полях" международных форумов - 26 июля во время саммита БРИКС в ЮАР и 30 ноября в Аргентине, где проходил саммит G20.

"Кстати, если посчитать, то с момента избрания Си Цзиньпина Председателем КНР в 2013 г. главы наших государств встречались уже 27 раз. Хотел бы подчеркнуть, что ни одна из этих встреч не носила, что называется, "протокольный характер". Каждый раз это предметные, обстоятельные беседы по самым актуальным вопросам двусторонней повестки и международным делам. Поэтому, уверен, в 2019 году такая практика будет продолжена", - заявил посол России в Китае.

По его словам, уже достигнута договоренность о проведении первой встречи лидеров в апреле будущего года в рамках визита В.Путина в Китай для участия в качестве главного гостя в международном форуме высокого уровня "Один пояс, один путь".

На июнь запланирован визит Си Цзиньпина в Россию, где он будет главным гостем Петербургского международного экономического форума. Как ожидается, контакты наших лидеров могут состояться также на площадках ШОС в Киргизии, "Большой двадцатки" в Японии, БРИКС и АТЭС в Бразилии и Чили соответственно, сообщил А.Денисов.

"Так что, как видите, график контактов весьма плотный и насыщенный. Тем более, что в наступающем 2019 году мы будем отмечать важную дату - 70-летие установление дипломатических отношений с Китаем. Это знаковое событие, особенно если вспомнить, что наша страна признала молодую Китайскую Народную Республику на второй день после ее образования. Разумеется, в рамках празднования этого юбилея состоятся яркие масштабные мероприятия", - сказал российский посол в Китае.

Полный текст интервью будет опубликован 9 января на сайте www.interfax.ru

1ра бс

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