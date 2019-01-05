Российско-китайское взаимодействие является стабилизирующим фактором в современных мировых условиях - посол РФ в КНР

Пекин. 5 января. ИНТЕРФАКС - В современных быстро меняющихся мировых условиях именно российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия являются стабилизирующим фактором, считает посол России в КНР Андрей Денисов.

"Кооперация приобретает все более выраженное глобальное измерение, и мы имеем все основания полагать, что именно российско-китайское взаимодействие играет в современном турбулентном мире роль стабилизирующего фактора", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

При этом А.Денисов, отметил: "Пусть не по всем, но по очень многим вопросам наши позиции близки или совпадают. Есть, безусловно, свои нюансы. Но это вполне естественно для таких крупных государств, постоянных членов Совета Безопасности ООН, как Россия и Китай. Главное, что и в Москве, и в Пекине заинтересованы в создании предсказуемой, стабильной, здоровой внешней среды для реализации задач развития национальных экономик".

Он сказал: "Уходящий 2018 год оказался весьма плодотворным для российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. С одной стороны, эта "формула" предельно четко отражает уровень наших связей. С другой стороны, и в Москве, и в Пекине признают, что нам уже становится "тесновато" в этих рамках".

Посол обратил внимание на то, что "российско-китайские отношения деидеологизированы, основаны на принципах взаимного уважения и равноправия, политического и военного доверия, невмешательства во внутренние дела друг друга".

Полный текст интервью будет опубликован 9 января на сайте www.interfax.ru

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