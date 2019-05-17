Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 16:26

Нью-Йорк (ООН). 17 мая. ИНТЕРФАКС - Заместитель генсека ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло в пятницу на заседании СБ ООН призвала принять неотложные меры для снижения напряженности на северо-западе Сирии.

"До недавнего времени благодаря меморандуму о взаимопонимании, подписанному Россией и Турцией 17 сентября 2018 года, был значительно снижен уровень насилия на северо-западе Сирии, однако сейчас мы наблюдаем рост противостояния", - заявила она.

По ее словам, "если эскалация продолжится, существует риск нежелательных катастрофических гуманитарных последствий и угрозы международному миру и безопасности".

Дикарло отметила необходимость российско-турецкого сотрудничества для прекращения противостояния.

"ООН приветствует заявление о создании российско-турецкой рабочей группы как средства для прекращения противостояния на северо-западе Сирии. Такое сотрудничество чрезвычайно необходимо", - подчеркнула она.

1ар др

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