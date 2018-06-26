Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Токио. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Рабочие группы по совместной хозяйственной деятельности России и Японии на Курильских островах проведут переговоры 29 июня в Москве, говорится в заявлении японского министерства иностранных дел.

Согласно заявлению, группы обсудят содержание двусторонних экономических проектов в регионе.

В МИД также напомнили, что это уже третья встреча в подобном формате, и что решение о новом заседании было принято по итогам переговоров в мае между президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Японии Синдзо Абэ.

15-16 декабря 2016 года состоялся визит президента В.Путина в Японию. По итогам этой поездки Москва и Токио договорились обсудить возможность начала совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В соответствии с советско-японской декларацией 1956 года, прекратившей состояние войны между СССР и Японией, СССР соглашался передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, которого до сих пор нет.

1аю об

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс