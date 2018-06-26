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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 12:26 26.06.2018 - 12:26

Токио. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Рабочие группы по совместной хозяйственной деятельности России и Японии на Курильских островах проведут переговоры 29 июня в Москве, говорится в заявлении японского министерства иностранных дел.

Согласно заявлению, группы обсудят содержание двусторонних экономических проектов в регионе.

В МИД также напомнили, что это уже третья встреча в подобном формате, и что решение о новом заседании было принято по итогам переговоров в мае между президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Японии Синдзо Абэ.

15-16 декабря 2016 года состоялся визит президента В.Путина в Японию. По итогам этой поездки Москва и Токио договорились обсудить возможность начала совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В соответствии с советско-японской декларацией 1956 года, прекратившей состояние войны между СССР и Японией, СССР соглашался передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, которого до сих пор нет.

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